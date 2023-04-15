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Murat Şenkul: Kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim

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Murat Şenkul: Kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim
Murat Şenkul: Kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün akşam düzenlenen iftar yemeğinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile aynı masada oturması sonrası yapılan eleştirilerle ilgili olarak, “Herkes ile her yerde yan yana dün de oturdum yarın da oturacağım. Kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim” dedi.

Girne Belediyesi'nin dün akşam Girne'de düzenlediği iftar yemeğine Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın da katılım göstermesi tartışmalara sebep oldu.

Kadınlara yönelik kullandığı ifadelerle toplumda infial yaratan Ünsal’ın iftar masasında Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ile birlikte oturması, tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Murat Şenkul, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

“HERKES İLE HER YERDE YAN YANA DÜN DE OTURDUM YARIN DA OTURACAĞIM”

Şenkul, “Maçta, restoranda, iftarda herkes ile her yerde yan yana dün de oturdum yarın da oturacağım” dedi.

25 Aralık gecesi seçimi kazandıktan sonra kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermediğini kaydeden Şenkul, “Suni tartışmalardan uzak beni bu göreve getiren Girnelilerin daha iyi beledi hizmet alması için ben çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Girne Belediye Başkanı Şenkul’un paylaşımı şu şekilde:

“Öncelikle dün akşam gerçekleşen Girne Belediyesi iftar organizasyonunda emeği geçen tüm belediye ve özel sektör çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

İftarımız kadın, erkek, çocuk 500’den fazla vatandaşımızı bir araya getiren bir organizasyon oldu.

İftardan çekip alınan bir fotoğraf karesinin bazı arkadaşlarımızın tepkisini çektiğini ve onları üzdüğünü duyuyorum akşamdan beri.

Öncelikle şunu söyleyelim bu bir iftar yemeğiydi!

Yemekte baş köşe, vip bölümü olmadığı gibi, herkese gayet sade bir iftar menüsü dağıtılmıştır.

Gelelim benim Din İşleri Başkanı ile aynı masada oturmam konusuna.

Maçta, restoranda, iftarda herkes ile her yerde yan yana dün de oturdum yarın da oturacağım.

Dün akşamdan önce malum konuda söylenenler ile ilgili düşüncem ne iseydi bugün de aynıdır yarın da aynı olacaktır, o dönemde kullanılan sözlerin kabul edilemez olduğunu söylememe bile gerek yok.

CTP’li bir belediye başkanı olarak iftar yemeği düzenlerken bu tip konuların başımızı ağrıtacağını tahmin ediyorduk nitekim de öyle oldu.

Bu konuda yapılan eleştirileri anlayışla karşılamakla beraber herkesin şunu bilmesini istiyorum:

25 Aralık gecesi seçimi kazandıktan sonra kentte yaşayan herkesin başkanı olacağım sözünü iş ola vermedim.

Suni tartışmalardan uzak beni bu göreve getiren Girnelilerin daha iyi beledi hizmet alması için ben çalışmaya devam edeceğim, sonu gelmeyen bir yere varmayan tartışmalar bana göre değil, isteyen devam edebilir benim yapmam gereken çok iş var.

Bugün çok daha yüksek sesle diyorum ki, biz birlikte Girne’yiz.”

 

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