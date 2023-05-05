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Şenkul: Birkaç ATV’li arkadaşımız kaçış yolundaki çalışmalara zarar verdi

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul kapalı olan yola girip, yapılan çalışmalara zarar veren ATV sürücüleri hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu...
Şenkul: Birkaç ATV’li arkadaşımız kaçış yolundaki çalışmalara zarar verdi

Şenkul'un açıklaması şu şekilde:

Günaydın Girne,

Kaçış yolunda haftasonu asfalt serimi yapmak için neredeyse tüm hazırlıklar bitmiş iken,

birkaç ATV’li arkadaşımız kapalı olmasına rağmen bölgeye girmiş ve çalışmalara zarar vermiştir.

Zaman ile yarıştığımız, ciddi emek ve kaynak harcadığımız konularda bu tip bencil davranışlarda bulunan kişileri kınıyor ve bir daha tekrarlanması halinde gerekli yasal işlemi başlatacağımızın bilinmesini istiyoruz.

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