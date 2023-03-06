Şenkul: Reklam gelirimiz 170 bin TL artarken, akaryakıt giderimiz 60 bin TL azaldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, “Aylık reklam gelirimiz bizden önceki döneme göre 170 bin TL artarken, aylık akaryakıt giderimiz bugünkü fiyatlarla 60 bin TL azalmıştır.” açıklamasını yaptı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, iki konuyu Girne halkının bilgisine sundu.

Girne Belediye Başkanı Şenkul, “İlk olarak Girne Belediyesi tarafından açılan 'Açık Alanlar Reklam Kiralanması İhalesi' sonuçlandığını ve İhaleyi en yüksek teklifi veren MYAD Reklam Ltd. şirketinin kazandığını söylemek istiyorum” ifadelerini kullandı.

İhalenin Girne Belediyesi’nin bu konuda bugüne kadar sonuçlandırdığı en yüksek rakama ulaştığını kaydeden Şenkul, “İkinci olarak da göreve geldiğimiz 27 Aralık 2022 tarihinden 28 Şubat 2023 tarihine kadar olan dönemde Girne Belediyesi’nin günlük yakıt kullanımı yaklaşık 100 litre civarında azalmıştır” dedi.

Şenkul, “Özetle aylık reklam gelirimiz bizden önceki döneme göre 170 bin TL artarken, aylık akaryakıt giderimiz bugünkü fiyatlarla 60 bin TL azalmıştır” açıklamasını yaptı.

“Kalem kalem iyileştirmeler ile önce belediyemizi sonra kentimizi ayağa kaldıracağız” diyen Şenkul, şöyle devam etti:

“Son olarak araya nüfuslu ve/veya mevki sahibi kişiler koyup, ceza sildirmek isteyen, halkın malına göz koyup sahip çıkmak isteyenler bilsin ki, en az 4 yıl Girne Belediyesi hudutlarında bu metot işe yaramayacak!”