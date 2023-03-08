Şenkul: Üreten kadınlara verdiğimiz değeri ete kemiğe büründürecek bir protokol ile karşınızda olacağız

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin tüm emekçi kadınları ile bir araya geldi.

Başkan Şenkul, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Belediyemizin tüm emekçi kadınları ile kısa süreli de olsa sohbet edip, verdikleri emekler için tebrik etme fırsatı buldum” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “İlerleyen günlerde Girne Belediyesi olarak üreten kadınlara verdiğimiz değeri ete kemiğe büründürecek bir protokol ile karşınızda olacağız. Çünkü biz kadınları ile Girne'yiz” dedi.