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Twitter dava açıyor, Elon Musk dalga geçiyor

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Nisan ayında Twitter'ı 44 milyar dolarlık teklifiyle satın alma sürecini başlatan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde sosyal medya platformunu almaktan vazgeçtiğini bildirmiş ve şirketin borsada hisselerinin çakılmasına neden olmuştu.
Twitter dava açıyor, Elon Musk dalga geçiyor

Bloomberg’in haberine göre; Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık anlaşmayı iptal etmesi üzerine Twitter, Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk’ı dava etmesi için Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP ile anlaştı.

Firma, özellikle bu tip davalarda uzmanlığı ile öne çıkarken Delaware mahkeme sistemiyle de bağlantıları olduğu biliniyor.

Musk, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP tarafından temsil edilecek. Hukuk firması, 2019 yılında milyarder için bir iftira davasını kazanmıştı.

TWITTER’DAN AÇIKLAMA: “MAHKEMEDE KAZANACAĞIZ”

Twitter yönetim kurulu Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşılan fiyat ve şartlarda süreci tamamlamayı taahhüt ettiğini ve anlaşmayı uygulamak için yasal işlem başlatacağını söyledi: “Mahkemede galip geleceğimizden eminiz.”

Musk’ın son haftalardaki itirazı, platformdaki sahte hesapların sayısını tahmin etmek için kullanılan veriler ve yöntemler üzerine oldu. Avukatları, Musk’ın şu ana kadarki analizinin, Twitter’ın finansal raporlarındaki açıklamalarının aksine, bot hesapların yüzdesinin yüzde 5’ten oldukça yüksek olduğunu gösterdiğini iddia ediyor.

ELON MUSK, TWITTER’DA TWITTER İLE ALAY ETTİ

Twitter’ın dava açma haberlerinden sonra Elon Musk da favori sosyal medya platformunda şirketin bu kararı ile dalga geçen bir meme yayınladı.

Twitter’ı alamayacağımı söylediler
Sonra bot hesaplarla ilgili bilgileri açıklamayacaklarını
Şimdi de beni Twitter’ı satın almaya zorluyorlar
Ve şimdi mahkemede bot hesap bilgisini ifşa etmek zorundalar

HUKUK UZMANLARI YORUMLADI

Hukuk uzmanları ise, Musk ve Twitter arasındaki süreci yorumlarken tüm olasılıkları değerlendiriyor.

Bazı uzmanlar, Musk’ın anlaşmayı iptal ederken 1 milyar dolarlık ayrılık ücreti de dahil olmak üzere önemli bir yasal mücadeleyle karşı karşıya olabileceğini söylüyor.

Bazıları ise 16 yaşındaki sosyal medya şirketinin Musk’a karşı güçlü bir yasal davası olduğunu, ancak uzun bir yasal savaş yerine yeniden müzakere veya anlaşmayı tercih edebileceğini belirtiyor.

Jefferies analisti Brent Thill borsadaki düşüşe dikkat çekerek, “Anlaşma olmazsa, hissenin 23,5 dolardan taban bulduğunu görmek bizi şaşırtmaz” dedi.

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