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AKEL, yeni sınır kapıları açılmasını istiyor

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Güney Kıbrıs’taki AKEL partisinin “Athineu-Lurucina” (Kiracıköy-Akıncılar) bölgesi, “Kokkina” (Erenköy) ve Lefkoşa’nın merkezinde olmak üzere yeni sınır kapılarının açılmasını istediği haber verildi.
AKEL, yeni sınır kapıları açılmasını istiyor

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, yeni sınır kapılarının açılması mücadelesinin, sınır kapılarının Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde tamamen ortadan kaldırılması mücadelesiyle sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade eden AKEL, Ledra Palace bölgesindeki ilk sınır kapısının 23 Nisan 2003 tarihinde açılmasının 20’inci yıl dönümü sebebiyle yaptığı açıklamada, bunun Kıbrıs sorununun çok arzu edilen çözümüne damgasını vurmadığını, ancak Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasındaki ilişkiler açısından belirleyici bir gelişme olduğunu savundu.

AKEL, bunun, sıradan insanların ilişkilerinin Kıbrıs sorunundaki federal bir çözüm açısından katalizör olabileceğinin apaçık kanıtlandığı an olduğunu da savundu.

Sınır kapılarının insanlar arasındaki temasların daha fazla gelişmesi için geçici bir araç olduğunu da ifade eden AKEL, bu gidişata yönelik olarak “Athineu-Lurucina” (Kiracıköy-Akıncılar) bölgesi, “Kokkina” (Erenköy) ve Lefkoşa’nın merkezinde olmak üzere yeni sınır kapılarının açılmasını istediğini yineledi.

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