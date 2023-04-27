Polis'ten Girne'de operasyon, tutuklamalar var!

26.04.2023 tarihinde, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon (Umut Operasyonu) kapsamında, M.A.S.(E-22) ve Z.B.(E-23)’nin kalmakta oldukları ikametgahta yapılan aramada; MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet hap, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 50 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1825 Euro, 300 Dolar ve 2060 TL nakit para bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.