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Şenkul: 22-23 Nisan'da Tüm Çocukları Ramadan Cemil Meydanına Bekliyoruz

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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile makamını çocuklara devretti.
Şenkul: 22-23 Nisan'da Tüm Çocukları Ramadan Cemil Meydanına Bekliyoruz

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile makamını çocuklara devretti.

Bugün Başkan Çocuklar…

Girne Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin ilkini Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında çocuklar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret ederek, kısa süreliğine Girne Belediye Başkanlığı makamına oturdu. Girne Kenti için kendi icraatlarını ortaya koyan Mustafa Çağatay İlkokulu öğrencileri, Girne’de yaşanan çevre, trafik, temizlik gibi konulara parmak bastı. Mustafa Çağatay İlkokulu ile ilgili ihtiyaçları da masaya yatıran öğrenciler, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a bu yönde taleplerini iletti.

ŞENKUL: “22-23 NİSAN’DA TÜM ÇOCUKLARI RAMADAN CEMİL MEYDANINA BEKLİYORUZ.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın tüm çocuklar için mutlu ve kutlu olması dileklerini dile getiren Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, 22-23 Nisan tarihlerinde, Girne Belediyesi tarafından düzenlenecek olan ‘23 Nisan Çocuk Şenliği ve Bayramı Kutlaması’ etkinliklerine tüm çocukların davetli olduğunu hatırlattı. Etkinliklerin tümüyle ücretsiz ve çocuklara hitap eden aktivitelerden oluştuğunu hatırlatan Şenkul, tüm çocukları orda görmek istediği yönündeki temennisini dile getirdi.

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